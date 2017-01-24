Конституционный суд России рассмотрит жалобу активиста Дадина без его участия

Конституционный суд России отклонил ходатайство адвокатов активиста Ильдара Дадина о его личном участии в заседании по жалобе на статью 212.1 УК России, сообщает ТАСС.

«Рассмотрев ходатайство, Конституционный суд установил, что...отсутствуют основания для удовлетворения ходатайства», – огласил председатель суда Валерий Зорькин. Участие Дадина по видеосвязи также невозможно.

Как отметил Зорькин, Конституционный суд России решает исключительно вопросы права, воздерживаясь от установления конкретных обстоятельств дела.

Ильдар Дадин первым в России был осужден по статье о «неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий». Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы. В начале сентября Дадина этапировали в колонию в городе Сегежа. 1 ноября он пожаловался на избиения и пытки сотрудниками ФСИН, а в декабре его перевели в алтайское исправительное учреждение.