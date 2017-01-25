К марту улицы Севастополя обещают украсить детскими рисунками

В праздничном оформлении Севастополя к Международному женскому дню местные власти намерены использовать детские рисунки. Подконтрольный российскому правительству города департамент общественных коммуникаций Севастополя приглашает юных художников принять участие в конкурсе.

«Принимаются рисунки и графические изображения для самых лучших женщин в мире – любимых мамочек, заботливых бабушек, прекрасных учителей. Участие бесплатное и добровольное. Принимаются работы, выполненные детьми самостоятельно или под руководством педагогов и родителей, в соответствии с уровнем сложности выполненной работы», – говорится в сообщении, опубликованном 24 января на сайте нынешнего правительства города.

По правилам конкурса, каждая работа в формате jpg должна иметь название и краткое описание, работы принимаются до 14 февраля включительно.

В период новогодних праздников жители города активно обсуждали иллюминацию в центре города, отмечали нелепость некоторых конструкций, высказывали претензии. Центр города был украшен, при этом улицы в районах остались без праздничного оформления, их предложили украсить самим жителям города.