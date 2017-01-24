Службы Симферополя занялись уборкой мусорных свалок

Муниципальные службы Симферополя ведут работу по уборке локальных мусорных свалок в круглосуточном режиме. Как сообщается на сайте подконтрольной Кремлю администрации города, к нынешнему моменту убрано 232 навала мусора.

«Наиболее масштабные навалы убраны по улице Крымских партизан, улице Киевской, улице Залесской, улице Полигонная. В настоящее время силами МУП «Экоград» и задействованных предприятий-подрядчиков в оперативном режиме ведется работа по устранению оставшихся выявленных навалов», – сказано в сообщении.

В Симферополя проходит ежедневный мониторинг санитарного состояния и благоустройства территории.

Накануне в департаменте административно-технического контроля подконтрольной Москве администрации Симферополя сообщили о 250 локальных свалках, обнаруженных в черте города.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам нынешнего крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.

Председатель республиканской ассоциации «Экология и мир» академик Виктор Тарасенко неоднократно заявлял, что из всех полигонов законным природоохранным требованиям соответствуют только два – в Белогорском и Ленинских районах Крыма.

К наиболее угрожающим, в том числе и акватории моря, эксплуатация которых давно должна быть прекращена, Тарасенко отнес полигоны ТБО возле села Лучистое (Большая Алушта) и в поселке Гаспра.