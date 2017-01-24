Делегация НАТО прибыла в Украину для привлечения страны к процессу оборонного планирования

Делегация НАТО прибыла в Украину для привлечения ее к процессу планирования и оценки Вооруженных сил, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

«Начался визит в Украину делегации НАТО в рамках реализации задач участия Украины в процессе планирования и оценки сил. Целью визита является проведение двусторонних экспертных консультаций Украина – НАТО по обсуждению проекта оценки участия нашего государства в этих мероприятиях», – заявил он.

Гуцуляк добавил, что процесс планирования и оценки сил является эффективным механизмом достижения совместимости между подразделениями украинской армии и сил стран-членов НАТО, который позволяет достичь соответствующим критериям членства в альянсе.

В июле прошлого года НАТО предоставил Киеву широкий пакет помощи, который должен поднять оборонный уровень Украины к стандартам НАТО. Тогда президент Украины Петр Порошенко назвал пакет помощи НАТО «очень амбициозным документом». Он также добавил, что помощь альянса Украина получит в 40 отраслях.

Трастовые фонды, созданные после саммита в Уэльсе в 2014 году, уже помогают Украине в вопросе кибернетической безопасности, логистики и реабилитации раненых военных. В будущем НАТО и Киев также намерены работать и в других отраслях – например, для преодоления опасности взрывных устройств и в вопросе противостоянии гибридной войне.