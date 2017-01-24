Московский суд оставил под арестом «украинского диверсанта» Захтея

Московский городской суд признал законным продление ареста украинцу Андрею Захтею, обвиняемому в подготовке диверсий в Крыму, сообщает «Интерфакс».

«Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката – без удовлетворения», – огласил решение судья 24 января.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове.

Власти Украины отрицают эти обвинения и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.