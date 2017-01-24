До конца февраля должны быть готовы к сдаче и заселению квартиры, куда намерены переселить семьи, проживающие в санитарно-защитной зоне строительства моста через Керченский пролив (район Цементной слободки). Такое заявление озвучил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов в беседе с крымскими журналистами.

«Крайний срок – 25 февраля. Но я думаю, что закончат (строительство – КР) раньше. Работы идут каждый день. Все мероприятия согласованы с Росавтодором, ежедневно не менее 170 человек находятся на строительной площадке. До 1 марта люди должны въехать в новые квартиры», – цитирует Аксенова «РИА Крым» 24 января.

Из-за строительства моста через Керченский пролив на Цементной слободке в Керчи планируют расселить 8 домов, в которых проживают 185 человек. Новое жилье для переселенцев обещали построить к концу октября 2016 года, затем сроки несколько раз сдвигали.

Жители Керчи, проживающие в районе Цементной слободки, ранее заявляли, что готовы переселиться ради строительства Керченского моста, но только в «качественные и равноценные квартиры». В случае, если не удастся договориться с местными властям, керчане намерены жаловаться в Москву.