В крымском суде запланирована апелляция по делу участника «несанкционированного митинга»

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма на 24 января назначено рассмотрение апелляционной жалобы Энвера Шерфиева, которого оштрафовали за участие в так называемом «несанкционированном митинге» у кафе «Саланчик» 12 мая 2016 года.

В начале декабря Бахчисарайский районный суд оштрафовал Шерфиева на 15 тысяч рублей. Сам Энвер Шерфиев оценил действия российских силовиков и суда, как «стремление властей запугать активных людей» и не согласился с приговором.

Этот же суд оштрафовал Марлена Асанова, Эмина Белялова, Эмиля Белялова и Сейрана Салиева за организацию якобы митинга возле домов арестованных мусульман по «делу Хизб ут-Тахрир». Сумма штрафов составила от 10 до 20 тысяч рублей.

12 мая 2016 года в Бахчисарае активисты собрались у кафе «Саланчик» во время проведения там российскими силовиками обыска.

За участие в массовых акциях подвергаются преследованием активисты Крыма. Так, митингующие в Симферополе под лозунгом «Обманутый Крым» также привлечены к судебным разбирательствам и штрафам.