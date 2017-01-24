В Москве задержали активистов на акции в поддержку Дадина

В столице России Москве во время одиночных пикетов в поддержку Ильдара Дадина задержали четырех активистов, сообщает портал «ОВД-Инфо», который мониторит подобные задержания.

Сообщается, что задержанных отвезли в отделение полиции.

Активисты на месте происшествия заявляют о продолжении пикетов.

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Протесты посвященны заседанию Конституционного суда России, который 24 января рассматривает жалобу Дадина на статью Уголовного кодекса о неоднократных нарушениях на митингах.

Ильдар Дадин первым в России был осужден по статье о «неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий». Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы. В начале сентября Дадина этапировали в колонию в городе Сегежа. 1 ноября он пожаловался на избиения и пытки сотрудниками ФСИН, а в декабре его перевели в алтайское исправительное учреждение.