Прокуратура Крыма сообщила о незаконной вырубке деревьев в Судакском лесничестве

Специалисты подконтрольной Кремлю Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры в ходе проверки обнаружили факты незаконных рубок на территории Комсомольского участкового лесничества Судакского лесничества. Эксперты оценили ущерб на сумму свыше 9 млн рублей, сообщают в ведомстве 24 января.

«Согласно расчетам специалистов, в результате противоправных действий неустановленных лиц незаконного уничтожено 53 дерева, осуществлено снятие плодородного слоя почв на участках общей площадью 0,13 га», – говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно информации, материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для организации уголовного преследования.

Согласно законодательству России, за вырубку дерева предусмотрен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей в соответствии со статьей 8.28 КоАП России. А за вырубку «в значительном и крупном размере» по статье 260 УК России – лишение свободы до 7 лет и штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

В подконтрольном Кремлю министерстве экологии Крыма сообщили, что ущерб от незаконной вырубки можжевельника в 2016 году составил более 3,5 млн рублей.