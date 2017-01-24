В Севастополе намерены принять законы о казачестве и патриотизме

Депутаты подконтрольного Кремлю Законодательного Собрания Севастополя утвердили план работы на весеннюю сессию 2017 года. Среди законодательных актов, которые планируется разработать и принять в ближайшие месяцы – «Закон о патриотическом воспитании» и «Закон о казачестве».

Инициатором «Закона о патриотическом воспитании Севастополя» выступила российская прокуратура, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Проект закона о казачестве намерен внести врио губернатора Дмитрий Овсянников. В нем, как ожидается, будут прописаны принципы государственного финансирования казачьих организаций, несения их членами государственной службы, а также предоставление им земли на территории Севастополя.

Депутаты также намерены до конца дня одобрить проект Соглашения о сотрудничестве с Крымской епархией Московского патриархата в целях «укрепления духовно-нравственных основ общества путем гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания».