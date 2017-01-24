Главы Украины и Финляндии обсудили актуальность российских санкций в вопросах по Крыму и Донбассу

Президент Петр Порошенко убежден, что для отмены санкций против страны-агрессора России нет причин. Об этом глава украинского государства заявил 24 января во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндской Республики в рамках официального визита в эту страну.

«Украина очень благодарна Соединенным Штатам за санкции против России, и мы не видим никаких причин для того, чтобы их отменяли», – сказал Петр Порошенко, отвечая на вопрос журналистов о том, возможна ли отмена санкций США против России с началом работы нового президента Дональда Трампа.

Порошенко в очередной раз подчеркнул, что аннексией Крыма и дестабилизацией ситуации на востоке Украины, Россия грубо нарушает международное право.

Президент Финляндской Республики Саули Ниинистьо, в свою очередь, также выразил солидарность в вопросе необходимости продолжения санкций против России. «Было бы хорошо иметь возможность отменить санкции. Но для этого должно быть выполнение Минских соглашений, которого пока нет», – сказал он.

Сауле Ниинистьо напомнил, что санкции были применены из-за аннексии Крыма и ситуации на Донбассе, а не из-за терроризма. «Поэтому я не вижу никакой связи между этими событиями. Я не верю, что Соединенные Штаты изменят свое решение. Но санкции ЕС и США – это разные санкции. Они самостоятельно принимают свои решения. И как государство Евросоюза, Финляндия уважает решение ЕС, потому что мы – одни из тех, кто принимает эти решения», – добавил он.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».