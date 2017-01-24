В России супругу российского активиста Дадина задержали у Конституционного суда

В России сообщают 24 января, что супругу активиста Ильдара Дадина Анастасию Зотову задержали на выходе из здания российского Конституционного суда, который в этот день рассматривал жалобу активиста на статью о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Зотова сообщила о своем задержании в Твиттере. Вместе с ней в ОВД увезли еще несколько человек.

Накануне стало известно, что во время одиночных пикетов в поддержку Ильдара Дадина задержали четырех активистов.

Во вторник 24 января Конституционный суд России приступил к рассмотрению жалобы активиста Ильдара Дадина на статью, по которой его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.

Активист настаивает, что статья 212.1 нарушает российскую конституцию.