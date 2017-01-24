В Севастополе из-за ухудшения криминогенной обстановки ввели новые запреты на продажу алкоголя

В Севастополе на 100% выросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Такую цифру со ссылкой на данные управления российского МВД по Севастополю озвучила председатель подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Екатерина Алтабаева на пленарном заседании 24 января.

Выход из сложившейся ситуации чиновники и депутаты видят в принятии новых запретительных мер. Депутаты большинством голосов поддержали в первом чтении законопроект, которым вносятся новые ограничительные поправки в закон «О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи алкогольной продукции в городе Севастополе». Проект закона разработан по инициативе исполняющего обязанности российского губернатора Дмитрия Овсянникова.

В частности, документ предполагает полный запрет на продажу алкогольных напитков с 22 часов до 11 часов утра в магазинах, расположенных в многоквартирных домах (таких в Севастополе в настоящий момент 35%). Также вводится запрет на продажу с 22 часов до 8 часов утра алкогольной продукции во всех магазинах и заведениях общественного питания, кроме тех, из них, где больше 6 столов на 24 посадочных места. Пять дней в году: 1 июня (День защиты детей), 27 июня (День молодежи), 1 сентября (День знаний), 11 сентября (Всероссийский день трезвости), 17 ноября (Международный день студентов) продажа алкоголя полностью запрещена. Кроме того, чиновники зарезервировали за собой право запретить продажу алкоголя в любые другие праздничные дни.

В качестве обоснования запретительных мер приводятся защита нравственности, обеспечение безопасности и экономических интересов.

Законопроект вызвал неоднозначную реакцию в городе. Так руководитель общественной организации сторонников партии «Единая Россия» и член общественной палаты Севастополя Ольга Дронова назвала его «бредовым» и ограничивающим права предпринимателей. Она также обвинила городские власти в нарушении процедуры общественной экспертизы законодательного акта.