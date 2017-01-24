Премьер Косово обвинил Сербию в попытке дестабилизации

Премьер-министр Косово Иса Мустафа обвинил Сербию в стремлении дестабилизировать ситуацию в его стране накануне нового раунда переговоров с Евросоюзом и попыток Брюсселя уменьшить разногласия между балканскими государствами.

Председатель косовского правительства Иса Мустафа 24 января заявил Радiо Свобода, что в последнее время Сербия систематически пытается дестабилизировать ситуацию в Косово.

Заявление премьер-министра Косово появилась за несколько часов до начала в Брюсселе переговоров с участием президентов Косово и Сербии.

Последний конфликтный случай произошел 14 января после того, как Белград пустил поезд до населенного преимущественно сербами анклава на севере Косово, на вагонах которого было написано «Косово – это Сербия».

Поезд остановили на границе после того, как власти Косово заявили, что вмешаются и будут мешать движению. Белград, который не признает власть правительства в Косово, сообщил, что остановил поезд, потому что силы безопасности Косово планировали напасть на него.

Косово при поддержке США и других западных государств объявили о своей независимости от Сербии в 2008 году, и 114 стран признали независимость Косово. Сербия и Россия отказываются это сделать.

Президент Косово Хашим Тачи обвинил Белград в намерении захватить часть северного Косово, используя «крымскую модель». Президент Сербии Томислав Николич заявил, что, развернув специальные полицейские силы на границе, чтобы заблокировать движение поезда, Приштина продемонстрировала стремление к войне.

В США призвали Сербию и Косово избегать «опасной риторики» в отношениях между двумя странами.