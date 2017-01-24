В перерыве заседания суда по «делу Чийгоза» почтили память Решата Аметова – Смедляев

Во время обеденного перерыва в судебном заседании по «делу Чийгоза», в Симферополе, 24 января собравшиеся провели молебен в память о Решате Аметове, которого похитили и убили весной 2014 года. Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«Все присутствующие на заседании суда и у здания суда вместе с Рефатом Аметовым и Зариной Аметовой совершили молебен в память Решата Аметова, зверски замученного и убитого в марте 2014 года, которому сегодня должно было исполниться 42 года», – написал Смедляев.

В ходе самого судебного заседания, стороны продолжили ознакомление с видеоматериалами приобщенными к делу. Следующее судебное заседание назначено на 25 января, сообщил глава ЦИК Курултая крымских татар.

В Крыму 3 марта похитили крымского татарина Решата Аметова, который провел одиночную акцию в поддержку территориальной целостности Украины. 15 марта тело Аметова со следами пыток было найдено в лесу Белогорского района Крыма. Подконтрольные Москве власти Крыма пообещали награду за раскрытие убийства крымскотатарского активиста. Однако убийц активиста так и не нашли.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Крымский суд оставил Чийгоза под арестом до 8 апреля 2017 года.