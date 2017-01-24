Радио Крым.Реалии. «Полуостров бытовых отходов»

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о проблеме вывоза мусора в Крыму. Как российские власти полуострова справляются с утилизацией твердых бытовых отходов, как в Крыму функционируют полигоны ТБО и есть ли надежда на создание современной системы переработки мусора?

На эти вопросы ответят крымский эколог, глава организации «Экология и мир» Виктор Тарасенко и руководитель проекта «Украина без мусора» Евгения Аратовская. Ведущий программы – Александр Янковский.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.