Крымчанам-льготникам обещают вдвое увеличить выплаты

В Крыму обещают увеличить денежные выплаты льготным категориям граждан с 500 до 1000 рублей. Такое обещание озвучил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов в ходе заседания нынешнего правительства полуострова, 24 января.

Аксенов пояснил, что инициатива разработана по поручению президента России.

«На этой неделе на сессии государственного совета Республики Крым будет рассмотрен вопрос о распределении средств на эти цели. Спасибо нашему лидеру, что всегда отдельно заботится о Крыме. Финансирование есть. В этом году наши пенсионеры и ветераны получат льготу. Ветеранам – здоровья», – цитирует Аксенова пресс-служба нынешнего правительства Крыма .

Российский министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская пояснила, что увеличение выплат касается ветеранов ВОВ, которые не приравнены к ветеранам по Федеральному закону №5 «О ветеранах» и являются региональными льготниками. По словам нынешнего министра, на территории Крыма проживает порядка 30 тысяч таких граждан.

В Минтруда России накануне озвучили прогноз о том, что реальный размер пенсий в России будет снижаться еще три года, несмотря на восстановленный ежегодный порядок индексации.

Между тем, крымским пенсионерам обещали до 28 января выплатить компенсации в размере пять тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате российским пенсионерам в размере 5 тысяч рублей в январе 2017 года.