В Сакском районе сообщают о прекращении полномочий шести депутатов

В Сакском районе за нарушения антикоррупционного законодательства досрочно прекратили полномочия шести депутатов, сообщает 24 января пресс-служба российской прокуратуру Крыма.

Как сообщается, это произошло после проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства в части предоставления чиновниками сведений о доходах и имуществе.

«Установлено, что шестеро депутатов Крайненского сельского совета указанные сведения не подали. Ввиду выявления коррупционного правонарушения межрайонный прокурор внес в адрес Крайненского сельского совета представление. По результатам его рассмотрения полномочия депутатов досрочно прекращены не были, в связи с чем межрайонный прокурор обратился с иском в суд о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Сакский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал Крайненский сельский совет принять решение о досрочном прекращении полномочий депутатов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».