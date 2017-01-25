В школьную столовую Симферополя приняли повара, больного туберкулезом

В столовой средней общеобразовательной школы №28 в Симферополе повар болел туберкулезом, при этом данные в медицинской книжке работника не соответствовали действительности. К такому выводу пришла проверка исполнения законодательства об охране здоровья российской прокуратуры Крыма.

«Надзорными мероприятиями выявлена подложность документов, выданных поликлиникой медицинских осмотров, исследования в которой работником школьной столовой фактически не проходились. С учетом того, что ненадлежащее прохождение медицинского осмотра работниками организаций влечет нарушение конституционных прав граждан на охрану здоровья, в данном случае, прежде всего детей, прокурор района направил материалы проверки в следственный орган для организации уголовного преследования», – сказано в сообщении на сайте ведомства, опубликованном 24 января.

На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса России (подделка официального документа).