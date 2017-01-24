В Крыму предлагают поощрять жалобы жителей на мусорные свалки

В Крыму предлагают привлекать активных граждан к сотрудничеству с органами местной власти, в частности, создать специальный ресурс, с помощью которого крымчане могут сообщать о проблемах с уборкой и вывозом мусора.

Об этом сообщил в Фейсбуке 24 января назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов.

«Необходим открытый ресурс в сети Интернет, на который граждане смогут скидывать информацию в онлайн-режиме, например, сфотографировать свалку. Полученная информация после поступления на ресурс будет сверяться с имеющейся базой, после чего можно оперативно принимать конкретные меры», – говорится в сообщении.

По словам, Аксенова, сложной остается ситуация с ТБО в Симферополе.

«Половина города, без преувеличения, завалена мусором, службы, которые отвечают за уборку, попросту не работают так, как необходимо», – отметил он.

Накануне в департаменте административно-технического контроля подконтрольной Москве администрации Симферополя сообщили о 250 локальных свалках, обнаруженных в черте города.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам нынешнего крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.

Председатель республиканской ассоциации «Экология и мир» академик Виктор Тарасенко неоднократно заявлял, что из всех полигонов законным природоохранным требованиям соответствуют только два – в Белогорском и Ленинских районах Крыма.

К наиболее угрожающим, в том числе и акватории моря, эксплуатация которых давно должна быть прекращена, Тарасенко отнес полигоны ТБО возле села Лучистое (Большая Алушта) и в поселке Гаспра.