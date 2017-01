Генсекретарь ПАСЕ не упомянул о «тихом терроре в Крыму» – Кулеба

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба указал на факт отсутствия в речи генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда вопроса «российской агрессии против Украины и тихого террора в оккупированном Крыму». Об этом украинский дипломат написал в Твиттере.

«Именно агрессия России нанесла сокрушительный удар по ценностям, которые защищает Совет Европы. И это нужно помнить сколько бы других проблем не было», – добавил дипломат.

Такой позицией генерального секретаря Совета Европы возмущена и первый вице-спикер Верховной Рады Украины, член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Ирина Геращенко.

«Примечательно, что генсек СЕ не упоминает безопасность на континенте и нарушения прав человека на оккупированных территориях, как ключевые угрозы и приоритеты для решения. Это для понимания, что российской делегации в ПАСЕ нет, но она здесь есть и работает. Поэтому и мы утроим наши усилия», – написала Геращенко в Фейсбуке.

Накануне постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, Крымская правозащитная группа и Меджлис крымскотатарского народа провел мероприятие во время зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге на тему «Пытки, насильственные исчезновения, политические преследования: Крым просит справедливости» (Tortured, disappeared, persecuted: Crimea is asking for justice).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».