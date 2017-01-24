Евпатории отдадут в собственность девять объектов для развития «Малого Иерусалима»

Министерство имущественных и земельных отношений подконтрольного Кремлю правительства Крыма передаст из государственной в муниципальную собственность Евпатории девять объектов недвижимого имущества. Об этом сообщила глава крымского ведомства Анна Анюхина 24 января.

По ее словам, принятие этого проекта позволит Евпатории развить туристско-экскурсионный кластер «Малый Иерусалим».

При этом в ведомстве не сообщают, о каких конкретно объектах идет речь.

В Евпатории с 2007 года действует туристический маршрут «Малый Иерусалим». В старой части города недалеко друг от друга находятся храмы нескольких религий: мечеть, православный собор, три кенассы, две синагоги, монастырь дервишей, молитвенный дом крымчаков и армянская церковь.