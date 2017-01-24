Нацсовет и телеканал «112 Украина» не договорились о переоформлении лицензии

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания раз отказал региональным компаниям, которые вещают в цифровом многоканальном мультиплексе МХ-5 с эмблемой «112 Украина» – «Ариадна ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ » – в переоформлении лицензий в части изменения программной концепции вещания.

Как сказала заместитель председателя Национального совета Ульяна Фещук, эти вещатели ежемесячно обращаются к регулятору с аналогичной просьбой о переоформлении лицензий таким образом, чтобы они полностью совпадали с программной концепцией телеканала «112 Украина» по спутниковой лицензии, однако такие изменения не соответствуют условиям лицензий региональных вещателей.

Кроме того, в Нацсовете заявляют, что представители компаний уклоняются от получения корреспонденции от регулятора с приглашением на заседание и не появляются на рассмотрение их вопросов.

В то же время телеканал «112 Украина» заявил о давлении со стороны Нацсовета, а также о политике двойных стандартов со стороны регулятора.

«И за последний год примеров такого стало еще больше, регулятор быстро и послушно переоформил лицензии уже не одному информационному телеканалу, оставаясь в то же время глухим к аргументированным доказательствам нашей телекомпании», – говорится в заявлении.

С 15 января этого года на телеканале «112 Украина» в воскресенье вечером выходит еженедельная телевизионная программа Радiо Свобода Донбасс.Реалии. Программа показывает, что происходит с обеих сторон линии разграничения.