В российском Петербурге суд постановил снять мемориальную доску Колчаку

В России 24 января Смольнинский суд Петербурга удовлетворил иск горожан, которые просили признать незаконной установку и демонтировать мемориальную доску руководителю Белого движения во время Гражданской войны в России адмиралу Александру Колчаку. Об этом сообщил корреспондент «​Интерфакса»​ из зала суда.

Судья решила признать незаконным постановление правительства Санкт-Петербурга об установке мемориальной доски Колчаку и возложить на комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга обязанности по ее демонтажу.

Доска памяти военачальника и одного из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны в России Колчака была установлена 12 ноября 2016 года в Петербурге на доме 3 по улице Большая Зеленина. Инициатором ее установки был мемориально-просветительский и историко-культурный центр «Белое дело». Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко утвердил установку доски.

Колчак – полярный исследователь, герой Первой мировой войны, адмирал. После Октябрьской революции 1917 года получил возможность продолжить карьеру в США, но вернулся в Россию для борьбы с большевиками, считая их власть губительной для России. Участник белого движения на Востоке, расстрелян в 1920 году. Вопрос о реабилитации Колчака до сих пор не решен.