В Крыму идет борьба за средства, выделенные на переработку мусора – эколог

В аннексированном Россией Крыму ведется «борьба за денежные потоки», в том числе, выделенные на переработку твердых мусора. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии 24 января рассказал крымский эколог, глава организации «Экология и мир» Виктор Тарасенко.

Так эколог прокомментировал появившуюся информацию от директора АНО «ЖКХ Контроль РК» Анатолия Петрова о том, что полигон твердых бытовых отходов под Белогорском наносит вред окружающей среде. Тарасенко подчеркнул, что этот полигон соответствует всем природоохранным нормам.

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«Сегодня интерес имеют те люди, которые не раз пытались отнять у «Инсайт-2007» (компания, эксплуатирующая Белогорский полигон ТБО – КР), их дело, в которое они вложили деньги, силу, энергию, время. Вокруг полигона много страстей кипело в разные годы, но самое важное, что в свое время работала комиссия общественников, ученых, представителей власти 7-10 лет назад. Обследовали 12 площадок, чтобы выбрать наиболее подходящую, и выбрали здесь по рекомендации ученых Крымской академии наук», – подчеркнул Тарасенко.

Эколог считает, что альтернативный метод переработки мусора в Крыму – мусоросжигательный завод – дорогой для местного бюджета и вредный для здоровья людей.

«Всегда экологи были оппонентами мусоросжигающих заводов. Во-первых, это очень дорого. Во-вторых, при сжигании мусора, тем более, пластмассы, образуются компоненты, которые очень негативно влияют на окружающую среду и здоровье людей», – подчеркнул Тарасенко.

Во вторник, 24 января, директор АНО «ЖКХ Контроль РК» Анатолий Петров заявил, что полигон под Белогорском наносит вред окружающей среде.

В начале января 2017 года жители аннексированного Россией Симферополя жаловались на неудовлетворительный вывоз мусора. В подконтрольной Кремлю администрации крымской столицы пояснили, что это связано с тем, что с 1 января 2017 года Симферопольский полигон твердых бытовых отходов закрыт. Предприятие «Экоград», которое выполняет в Симферополе работы по сбору и транспортировке отходов, вывозит мусор на полигон в селе Тургенево под Белогорском.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО. По данных крымских экологов, из всех полигонов природоохранным требованиям соответствуют только два – в Белогорском и Ленинском районах Крыма.