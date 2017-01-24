Эксперт: новые свалки не помогут экологии Крыма

Строительство новых полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в аннексированном Россией Крыму не поможет экологии региона – необходимо «работать с населением». Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии 24 января высказала руководитель проекта «Украина без мусора» Евгения Аратовская.

«Это совершенно неправильная стратегия, потому что мусора никогда не будет меньше, он будет увеличиваться. К сожалению, современный мусор не разлагается, а только растет в ширину и в высоту. Поэтому большое заблуждение – искать решение в свалках. Нужно работать с населением. Нужно научить людей, как уменьшить количество отходов. Отдельно собирать вторсырье – стекло, пластик, металл, макулатурау. Отдельно собрать органические отходы и их компостировать», – пояснила Аратовская.

Во вторник, 24 января, директор АНО «ЖКХ Контроль РК» Анатолий Петров заявил, что полигон под Белогорском наносит вред окружающей среде.

В начале января 2017 года жители аннексированного Россией Симферополя жаловались на неудовлетворительный вывоз мусора. В подконтрольной Кремлю администрации крымской столицы пояснили, что это связано с тем, что с 1 января 2017 года Симферопольский полигон твердых бытовых отходов закрыт. Предприятие «Экоград», которое выполняет в Симферополе работы по сбору и транспортировке отходов, вывозит мусор на полигон в селе Тургенево под Белогорском.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО. По данных крымских экологов, из всех полигонов природоохранным требованиям соответствуют только два – в Белогорском и Ленинском районах Крыма.