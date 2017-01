В ПАСЕ обеспокоены «тревожной ситуацией» со свободой слова в Крыму

Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января выразила обеспокоенность по поводу «тревожной ситуации» по поводу свободы слова в аннексированном Россией Крыму, а также в оккупированных восточных регионах Украины, сообщается на сайте организации.

В ПАСЕ обеспокоены «многими случаями серьезных угроз для свободы СМИ в Европе», представленными в докладе, который представил делегат от Украины Владимир Арьев, где сообщается о гибели 16 журналистов в 2015 году и актах насилия в государствах-членах.

Также сообщается об озабоченности в связи с преследованиями СМИ в Азербайджане, и высказывается сожаление по поводу применения уголовного законодательства в отношении журналистов и блогеров.

ПАСЕ выражает особую озабоченность по поводу «драматической ситуации СМИ и журналистов в Турции» и призывает турецкие власти «освободить из-под стражи всех журналистов, которым не были предъявлены обвинения, за активное участие в террористических актах».

Парламентская Ассамблея также сожалеет о том, что свобода СМИ «отсутствует на других территориях государств-членов, которые де-факто контролируется сепаратистскими режимами, а именно в Нагорном Карабахе Азербайджана, Абхазии и Южной Осетии Грузии, и Приднестровье Республики Молдова».

Кроме того, в ПАСЕ отмечают, что независимость общественного вещания от правительств должно быть гарантировано.

Накануне постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, Крымская правозащитная группа и Меджлис крымскотатарского народа провел мероприятие во время зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге на тему «Пытки, насильственные исчезновения, политические преследования: Крым просит справедливости» (Tortured, disappeared, persecuted: Crimea is asking for justice).