Радио Крым.Реалии: Церковь против заповедника: новая битва за Херсонес?

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии 25 января говорят о намерении Московского патриархата получить в собственность значительную часть музея-заповедника «Херсонес Таврический». Симферопольская епархия направила документы на передачу в ее собственность 24-х объектов заповедника, а также заявила о планах создать новый музейный комплекс. Как восприняли эту новость в администрации «Херсонеса»? На каких основаниях церковь претендует на владение объектом из списка ЮНЕСКО?

На эти вопросы ответят заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур, археолог, кандидат исторических наук Тимур Бобровский, а также сотрудник Института археологии НАН Украины Вячеслав Баранов. Ведущий – Сергей Громенко

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