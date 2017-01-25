К детскому омбудсмену в Крыму за год обратилось около 1,5 тысячи человек – СМИ

В 2016 году к назначенной Кремлем уполномоченному по правам ребенка в Крыму Ирине Клюевой обратилось около 1,5 тысячи человек. Об этом она сообщила в ходе «Рабочего полдня» с «Крымской газетой», пишет КИА.

По ее словам, отметили в издании, это соответствует показателям 2015 года, однако, тематика обращений изменилась.

«Если в 2015 году главной темой обращения была тема дошкольного образования и тема гражданства, то теперь она стала не такой острой. Увеличилось количество обращений, связанных с осуществлением права на жильё несовершеннолетних», – сказала Ирина Клюева.

Кроме того, отметили в издании, к уполномоченному по правам ребенка в Крыму обращаются с проблемами обеспечения медицинской помощью детей и жалуются на нарушение прав несовершеннолетних во время летнего оздоровления.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».