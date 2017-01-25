В Крыму ожидается гололед на дорогах и мокрый снег

В аннексированном Крыму 25 января синоптики прогнозируют мокрый снег, переменную облачность и гололед на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«25 января в Крыму переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью до –6 градусов, днем воздух прогреется до +3 градусов», – отметили в ведомстве.

В городе-герое Севастополе, сообщили в пресс-службе, 25 января облачно, без осадков. К вечеру синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 м/с. Днем максимальная температура воздуха составит +2 градуса. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. По прогнозам синоптиков, ночью и утром в Керчи возможен туман с видимостью 500-1000 метров.

Ранее в российском МЧС Крыма водителям напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров, перекрестки проезжать максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедится в отсутствии пешеходов.

В МЧС также не исключили возможные нарушения в работе Керченской паромной переправы в утренние и вечерние часы.