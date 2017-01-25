Трамп анонсировал начало строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении реализовать одно из своих предвыборных обещаний – строительство стены на границе с Мексикой. Об этом он написал в своем Twitter.

«Ожидается серьезный день для вопросов национальной безопасности. Среди многих важных вопросов мы, в том числе, построим Стену», – написал Трамп.

20 января состоялась инаугурация Дональда Трампа. Выступая в Вашингтоне с речью на церемонии инаугурации, он определил интересы США как свой главный приоритет и пообещал вернуть американцам рабочие места и укрепить границы. Во время присяги президента в Вашингтоне проходили акции протеста.