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Трамп анонсировал начало строительства стены на границе с Мексикой

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении реализовать одно из своих предвыборных обещаний – строительство стены на границе с Мексикой. Об этом он написал в своем Twitter.

«Ожидается серьезный день для вопросов национальной безопасности. Среди многих важных вопросов мы, в том числе, построим Стену», – написал Трамп.

20 января состоялась инаугурация Дональда Трампа. Выступая в Вашингтоне с речью на церемонии инаугурации, он определил интересы США как свой главный приоритет и пообещал вернуть американцам рабочие места и укрепить границы. Во время присяги президента в Вашингтоне проходили акции протеста.

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