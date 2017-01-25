В Крыму ожидают приезда 6 миллионов туристов в курортный сезон – СМИ

В аннексированном Крыму в курортном сезоне 2017 года ожидают приезда около 6 миллионов туристов. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на подконтрольного Кремлю главу комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.

По его словам, отметили в издании, в 2016 году Крым принял 5 миллионов 573 тысяч туристов, что на 21% больше, чем в 2015 году.

«В 2017 году, как и в прошлом году, мы примерно на 5,6-6 миллионов туристов будем ориентироваться. Это максимальное количество людей, которые сегодня могут более менее комфортно в Крым прибыть», – сказал Черняк.

По его словам, пишет российское издание, Керченская паромная переправа и аэропорт Симферополя в курортный сезон работают практически на максимальных нагрузках.

«Естественно, большой прорыв произойдет после запуска в эксплуатацию моста через Керченский пролив, который соединит нас с материком. Еще большее количество отдыхающих Крым планирует принимать, когда заработает железнодорожное сообщение», – подчеркнул Черняк.

В период новогодних праздников в Крыму побывали вдвое больше туристов, чем в 2015 году, сообщили 13 января в подконтрольном Кремлю Министерстве курортов и туризма полуострова.

Ранее заместитель министра транспорта России Виктор Олерский заявил, что Министерство транспорта России предлагает ввести безвизовый режим для туристов, прибывающих в Крым на круизных лайнерах.