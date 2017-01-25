Ильми Умеров: ФСБ хочет предъявить мне обвинение в новой редакции

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров сообщил о вызове к следователю ФСБ России, где ему должны предъявить «обвинение в новой редакции». Об этом он написал в своем Фейсбуке.

«Вчера (24 января – КР) позвонил следователь ФСБ. Договорились встретиться в пятницу, 27 января, в 14:30. Мне будет предъявлено обвинение в новой редакции (перепредъявление обвинения). Что это означает, я не очень понимаю. После «встречи» расскажу в рамках дозволенного», – написал Умеров.

Ранее сообщалось, что Умеров намерен обжаловать в суде включение его в перечень террористов и экстремистов России.

Дочь Ильми Умерова Айше 30 декабря 2016 года сообщила, что ее отца включили в перечень террористов и экстремистов, размещенный на сайте российской Федеральной службы по финансовому мониторингу. Там он числится под номером 5826.