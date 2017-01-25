На пункте пропуска «Джанкой» российские пограничники задержали иностранца – СМИ

В Пограничном управлении ФСБ России в Крыму заявили о задержании на админгранице с аннексированным Крымом иностранца, находящегося в розыске более шести лет. Об этом сообщает «РИА Новости Крым».

Как сообщили в Погрануправлении, пишет издание, гражданин одной из среднеазиатских республик задержан при выезде из России в пункте пропуска «Джанкой». При оформлении документов иностранца сотрудник пограничного контроля установил, что мужчина объявлен в розыск в России по инициативе управления внутренних дел своей страны.

«Интерес зарубежных блюстителей закона обусловлен тем, что в отношении беглеца возбуждено уголовное дело за совершение преступления, связанного с созданием, руководством, участием в религиозных, экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях», – сообщили в пограничном управлении ФСБ России.

В отношении мужчины, пишет издание, сотрудники подконтрольной Кремлю Джанкойской межрайонной прокуратуры провели экстрадиционную проверку, по результатам которой иностранец отправлен к себе на Родину.

Во вторник 10 января в пресс-службе подконтрольного Кремлю крымского пограничного управления ФСБ сообщили о задержании 5 января гражданина Украины, который якобы сменил фамилию, чтобы попасть на полуостров. 43-летний житель Херсонской области предъявил паспорт, данные которого частично совпали с данными лица, въезд которому в Россию запрещен.

После аннексии Россией Крыма в 2014 году между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».