В Литву прибыли батальоны НАТО из Германии и Бельгии

В Литву прибыли первые группы немецких и бельгийских военных. Они будут служить в размещенном в стране международном батальоне НАТО. Об этом сообщает DW.

Как отмечает издание, батальоном, размещенным в рамках миссии по укреплению восточного фланга НАТО, будет командовать немецкая сторона. В его состав войдут около 1200 военнослужащих. В конце февраля 2017 года в страну прибудут еще 450 военных Бундесвера, а также вооружение и танки.

Ранее делегация НАТО прибыла в Украину для привлечения ее к процессу планирования и оценки Вооруженных сил.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве страны-участницы договорились разместить войска в Польше и странах Балтии. В формировании четырех батальонов будут участвовать Великобритания, Германия, Канада и США. По словам главы НАТО Йенса Столтенберга, это будет ответом на поддержку Россией сепаратистов на востоке Украины и аннексию Крыма.