Минтранс России планирует расширить количество льготных авиамаршрутов в Крым

Количество субсидируемых авиамаршрутов в Крым планируется расширить в 2017 году, включив в перечень перелеты в аннексированный Симферополь из Сочи, Орска и Сыктывкара. Об этом сообщается в уведомлении о начале разработки проекта постановления Минтранса России, который размещен на официальном портале нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предусмотрено включение в перечень субсидируемых дополнительных маршрутов Сочи-Симферополь, Орск-Симферополь и Сыктывкар-Симферополь», – говорится в уведомлении.

В мае 2016 года российское правительство расширило список субсидируемых авиамаршрутов, добавив в него крымское направление. Срок действия льгот был рассчитан до 30 ноября 2016 года.

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и обратно являются нарушением законов Украины и международных правил, и поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На данный момент авиаполеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».