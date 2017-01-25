В Крыму заявили о строительстве семи заводов по переработке мусора

В аннексированном Крыму заявили о предполагаемом завершении строительства 7 мусороперерабатывающих комплексов и пяти полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов до конца 2018 года. Об этом заявил подконтрольный Кремлю министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Карпов, сообщает пресс-служба ведомства.

«В 2016 году мы провели первый этап по заключению концессионных соглашений по трем кластерам. По остальным трем кластерам, в соответствии со схемой территориальной очистки, конкурс будет объявлен в феврале текущего года с предварительным выбором поставщика услуг. Данные работы планируется завершить в конце 2018 года. Результатом должно явиться строительство семи автоматизированных мусоросортировочных комплексов и пяти муниципальных полигонов для захоронения неутилизированной части ТКО», – отметил Карпов.

Ранее Карпов заявил, что инвесторы из Германии и Японии планируют построить на полуострове заводы по утилизации и переработке бытовых отходов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».