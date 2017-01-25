Украинский археолог опроверг обвинения церкви в ненадлежащем уходе за «Херсонесом Таврическим»

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» – один из самых развитых музеев на территории Украины и бывшего Советского Союза. Так сотрудник Института археологии НАН Украины, кандидат исторических наук Вячеслав Баранов в утреннем эфире Радио Крым.Реалии отреагировал на заявление представителей Московского патриархата о якобы неудовлетворительном развитии заповедника.

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«Херсонес один, может быть, из немногих объектов и в Украине, и в Советском Союзе, который постоянно был в центре внимания, который постоянно исследовался. И, так или иначе, на постоянной основе вкладывались деньги именно в его развитие как музейного комплекса», – сказал Баранов.

Ранее благочинный Севастопольского округа, протоиерей Сергий Халюта обвинил севастопольские власти в том, что те не занимались развитием музея.

«Ни Советский Союз, ни Украина, ни сегодня Россия, не сделали ничего, чтобы этот музей стал действительно музеем. Есть концепция развития Национального заповедника «Херсонес Таврический». Она, конечно, находится вне компетенции Симферопольской и Крымской епархии. Но, тем не менее, мы являемся сторонниками и генерируем идею развития Национального заповедника «Херсонес Таврический». Это строительство современного музейного комплекса», – сказал Халюта.

Ранее Вячеслав Баранов заявил о необходимости внесения заповедника «Херсонес Таврический» в список памятников ЮНЕСКО, которые находятся под угрозой.

Накануне Московский патриархат в лице протоиерея Сергия Халюты выдвинул претензии на 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». По словам директора «Херсонеса» Светланы Мельниковой, передача в пользование церкви объектов заповедника «нанесет ему большой вред».

Заповедник «Херсонес Таврический» вместе с его хорой на Гераклейском полуострове входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.