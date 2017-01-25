Передача Херсонеса церкви нанесет памятнику архитектуры вред – эксперт

Намерение Московского патриархата получить в бессрочное пользование музей-заповедник «Херсонес Таврический» может нанести вред памятнику архитектуры. Об этом в комментарии проекту «Настоящее время» сообщил посол по особым поручениям, заместитель председателя национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Сергей Рева.

«Последняя информация о намерениях передать Херсонес православной церкви: с юридической точки зрения они ничтожные, а с практической точки зрения – это нанесет вред. У нас есть информация, что церковь на территории Херсонеса ведет хозяйственную деятельность», – рассказал Рева.

Председатель комиссии по делам ЮНЕСКО отметил, что организация располагает фактами о нарушении российской властью аннексированного Крыма режима охраны объекта.

Ранее украинский археолог Вячеслав Баранов заявил о необходимости внесения заповедника «Херсонес Таврический» в список памятников ЮНЕСКО, которые находятся под угрозой.

Накануне Московский патриархат в лице протоиерея Сергия Халюты выдвинул претензии на 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». По словам директора «Херсонеса» Светланы Мельниковой, передача в пользование церкви объектов заповедника «нанесет ему большой вред».

Заповедник «Херсонес Таврический» вместе с его хорой на Гераклейском полуострове входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.