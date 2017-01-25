Джеппар: Задержание Полозова – очередное проявление политики устрашения в Крыму

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар назвала задержание российского адвоката Николая Полозова «очередным проявлением давления и политики устрашения, традиционным для страны-оккупанта». Об этом она написала в Фейсбуке.

«После ряда политических дел: «дела 26 февраля», «дела 3 мая», «дела Хизб ут-Тахрир», поиска террористов, экстремистов и диверсантов, карательной психиатрии, многочисленных обысков, запрета собраний и всего присущего демократическому миру, исчезновения людей, пыток, расправ, допросов, – в Крыму к административной ответственности привлекают тех крымских татар, которые просто посещают судебные заседания, как неравнодушные. Теперь пришли к адвокатам», – написала Джеппар.

По ее словам, ситуация устрашения людей в аннексированном Крыму поддерживается специально.

«Чтобы огонь горел, нужно подбрасывать дрова. Чтобы поддерживать высокую температуру страха в Крыму, имеет место публичная экзекуция. К сожалению», – подытожила Джеппар.

В Крыму 25 января задержали российского адвоката Николая Полозова, который защищает крымских политузников Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле 26 февраля».

После аннексии Крыма Россией, крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств. Мировое сообщество выступает в защиту прав человека в Крыму, от России требуют обеспечения прав и свобод на территории полуострова.

В Крыму продолжается ряд судебных разбирательств, проходят обыски в домах и задержания представителей крымскотатарского народа. Такие действия российских властей в Крыму правозащитники называют «политически мотивированными».

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата.

Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.