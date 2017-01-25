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Фейгин: Полозова вызвали на допрос по делу Ильми Умерова

Российский адвокат Марк Фейгин

Российский адвокат Марк Фейгин

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Адвоката Николая Полозова 25 января представители ФСБ России увезли на допрос по делу Ильми Умерова. Об этом на своей странице в Twitter cообщил российский адвокат Марк Фейгин.

«Полагаю, Полозова попытаются допросить, он откажется по ст. 51 и его отпустят. Но цель будет достигнута – он не сможет быть защитником Умерова», – написал Фейгин.

Шестеро сотрудников ФСБ России 25 января задержали Полозова возле гостиницы в Симферополе на улице Серова и увезли его на допрос.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле 26 февраля».

После аннексии Крыма Россией, крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств. Мировое сообщество выступает в защиту прав человека в Крыму, от России требуют обеспечения прав и свобод на территории полуострова.

В Крыму продолжается ряд судебных разбирательств, проходят обыски в домах и задержания представителей крымскотатарского народа. Такие действия российских властей в Крыму правозащитники называют «политически мотивированными».

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата.

Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.

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