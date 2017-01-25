Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

Чубаров: арест Полозова в Крыму призван изолировать крымских татар от защиты

Рефат Чубаров

Рефат Чубаров

Смотреть комментарии

ФСБ России поставило задачу полностью изолировать подвергающихся репрессиям крымских татар от их защитников, заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Фейсбуке 25 января, комментируя задержание в Крыму для допроса российского адвоката Николая Полозова.

Чубаров напомнил, что двумя днями ранее Полозов принимал участие в сайд-ивенте украинской делегации на зимней сессии ПАРЕ в Страсбурге, где заявлял о намерении ФСБ допросить его по делу его подзащитного Ильми Умерова, что противоречит как российскому законодательству, так и международным конвенциям. Также в Страсбурге Полозов призвал к сохранению санкций в отношении России, напомнил Рефат Чубаров.

В Крыму задержали российского адвоката Николая Полозова, который защищает крымских политузников Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии в среду 25 января.

Шестеро сотрудников ФСБ России задержали Полозова возле гостиницы в Симферополе на улице Серова и увезли его на допрос.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле 26 февраля».

После аннексии Крыма Россией, крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств. Мировое сообщество выступает в защиту прав человека в Крыму, от России требуют обеспечения прав и свобод на территории полуострова.

В Крыму продолжается ряд судебных разбирательств, проходят обыски в домах и задержания представителей крымскотатарского народа. Такие действия российских властей в Крыму правозащитники называют «политически мотивированными».

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата.

Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.

Recommended

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Наверх
XS
SM
MD
LG