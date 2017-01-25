Чубаров: арест Полозова в Крыму призван изолировать крымских татар от защиты

ФСБ России поставило задачу полностью изолировать подвергающихся репрессиям крымских татар от их защитников, заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Фейсбуке 25 января, комментируя задержание в Крыму для допроса российского адвоката Николая Полозова.

Чубаров напомнил, что двумя днями ранее Полозов принимал участие в сайд-ивенте украинской делегации на зимней сессии ПАРЕ в Страсбурге, где заявлял о намерении ФСБ допросить его по делу его подзащитного Ильми Умерова, что противоречит как российскому законодательству, так и международным конвенциям. Также в Страсбурге Полозов призвал к сохранению санкций в отношении России, напомнил Рефат Чубаров.

В Крыму задержали российского адвоката Николая Полозова, который защищает крымских политузников Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии в среду 25 января.

Шестеро сотрудников ФСБ России задержали Полозова возле гостиницы в Симферополе на улице Серова и увезли его на допрос.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле 26 февраля».

После аннексии Крыма Россией, крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств. Мировое сообщество выступает в защиту прав человека в Крыму, от России требуют обеспечения прав и свобод на территории полуострова.

В Крыму продолжается ряд судебных разбирательств, проходят обыски в домах и задержания представителей крымскотатарского народа. Такие действия российских властей в Крыму правозащитники называют «политически мотивированными».

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата.

Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.