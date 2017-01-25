Коллега адвоката Полозова не может добиться встречи с ним

Точное местонахождение адвоката Николая Полозова неизвестно, какой конкретно следователь проводит встречу и что происходит с задержанным – также не ясно. Об этом ​ Крым.Реалии сообщил​ коллега Полозова, крымский адвокат Эдем Семедляев.

Семедляев отметил, что он находится в здании крымского управления Федеральной службы безопасности в Симферополе и намерен добиваться встречи с задержанным, чтобы оказать адвокатскую поддержку коллеге.

«Следователь (Игорь Скрипка – КР) трубку не берет, я обратился к дежурному – он сообщил, что следователь якобы выехал, а Николая он не собирается искать и выяснять у какого следователя он находится. После этого я позвонил на Горячую линию Федеральной службы безопасности (в Крыму – КР), трубку взял тот же самый дежурный и пока никакой помощи мне не оказал. Поэтому, где находится на данный момент Николай Полозов, мне неизвестно», – сообщил о происходящем адвокат.

В ближайшее время Семедляев намерен позвонить на Горячую линиию ФСБ России, органам российской прокуратуры.

«Это мой коллега, коллег в беде мы не бросаем. Что с ним происходит на данный момент, мне не известно, будем искать, будем добиваться, где он и что с ним», – сказал Семедляев.

Адвокат отметил, что до встречи с Полозовым не подтверждает информацию о том, что задержание связано с «делом Умерова».

Ранее российский адвокат Марк Фейгин заявил, что задержание Полозова связано с допросом по делу Ильми Умерова.

Шестеро сотрудников ФСБ России 25 января задержали Полозова возле гостиницы в Симферополе на улице Серова и увезли его на допрос.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле 26 февраля».

После аннексии Крыма Россией, крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств. Мировое сообщество выступает в защиту прав человека в Крыму, от России требуют обеспечения прав и свобод на территории полуострова.

В Крыму продолжается ряд судебных разбирательств, проходят обыски в домах и задержания представителей крымскотатарского народа. Такие действия российских властей в Крыму правозащитники называют «политически мотивированными».

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата.

Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.