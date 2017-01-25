Аксенов заявил о необходимости улучшить инфраструктуру музеев-заповедников Крыма

На встрече подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова и министра культуры полуострова Арины Новосельской обсудили планы по улучшению инфраструктуры музеев-заповедников, в частности, организации новых парковок и устранения «незаконной торговли». Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма.

«Ни в коем случае нельзя допустить появления незаконной торговли, автостоянок на территории дворцов и парков. Все должно проходить в специально отведенных местах, которые обговорены заранее. Понятно, что нужна инфраструктура и места для парковок, но не на территории музеев. Пусть какое-то коммунальное предприятие занимается данным вопросом, но не сбором средств себе в карман, а с точки зрения упорядочивания работы определят места, поставят фишки, сделают разметку. Все должно быть цивилизованно – XXI век», – сказал Аксенов.

При этом министр культуры Крыма отметила, что в 2017 году также намерены запустить систему электронных билетов для входа в музеи-заповедники.

Накануне Московский патриархат в лице протоиерея Сергия Халюты выдвинул претензии на 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». По словам директора «Херсонеса» Светланы Мельниковой, передача в пользование церкви объектов заповедника «нанесет ему большой вред».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».