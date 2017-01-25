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Новости

Очевидцы сообщают о ДТП на Керченской трассе при участии бензовоза

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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На Керченской трассе недалеко от поселка Батальное 25 января произошла авария при участии бензовоза.

Согласно информации очевидцев, ДТП произошло при участии бензовоза и легкового автомобиля.

В видео, опубликованном в соцсети, можно наблюдать белый сгоревший автомобиль и перевернутый бензовоз на обочине дороги.

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На видео сотрудники российского управления МЧС занимаются ликвидацией огня на горящем грузовике.

Ранее в российском МЧС Крыма водителям напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров, перекрестки проезжать максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедиться в отсутствии пешеходов.

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