Суд Европейского союза признал законность введения санкций против российского государственного завода «Алмаз-Антей», который производит военную технику и открыл производственно-техническую базу в аннексированном Севастополе. Соответствующее решение в ответ на жалобу завода опубликовано на сайте суда 25 января.

В своем решении суд заявляет, что Совет ЕС предоставил достаточные свидетельства того, что Россия отправляет оружие боевикам на востоке Украины. «Алмаз-Антей», который производит оружие и военное оборудование в России, косвенно поддерживает нарушения территориальной целостности соседнего государства, заявили в суде.

«В сегодняшнем решении суд отклонил иск «Алмаз-Антей», и таким образом поддержал решение о замораживании денежных фондов компании. Суд пришел к выводу, что Совет ЕС не действовал непропорционально, решая заморозить средства предприятий, которые поддерживают, материально или финансово, действия российской власти, угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», – говорится в решении суда.

При этом в суде отметили, что Совет ЕС не должен был доказывать прямое использование сепаратистами на Донбассе оружия, изготовленного российским концерном, для обоснования санкций.

30 июля российский концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» открыл в аннексированном Севастополе производственно-техническую базу по сервисному обслуживанию и ремонту вооружений, военной и специальной техники.

Сервисный центр концерна разместили в непосредственной близости от дислоцированных в Крыму частей ПВО и Черноморского флота России, для сервисного обслуживания и ремонта размещенного на полуострове вооружения, военной и специальной техники.

Начиная с 2014 года, Запад в несколько этапов ввел несколько пакетов санкций в связи с дестабилизацией Украины и агрессией России против нее в Крыму, а затем на Донбассе. Они касаются главным образом российских физических и юридических лиц, а также лиц и учреждений из рядов донбасских и крымских сепаратистов и представителей прежнего руководства Украины. Кроме того, санкции наложены и на некоторые отрасли экономики России.