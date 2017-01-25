Правительство Российской Федерации может продлить бесплатную приватизацию жилья для аннексированного Крыма и отдельных категорий граждан. Об этом заявил министр строительства России Михаил Мень по итогам заседания президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Сегодня есть ряд инициатив у наших коллег из парламента. Есть инициатива о продлении бесплатной приватизации для Республики Крым и города Севастополь, а также для ряда отдельных категорий граждан. Сегодня этот законопроект к нам зашел на согласование. И я думаю, что мы посмотрим более внимательно и, вполне возможно, что положительный отклик на этот законопроект дадим», – сказал Мень.

Ранее в подконтрольном России правительстве Крыма сообщали, что на территории полуострова продолжается инвентаризация многоквартирного жилищного фонда, передача жилых помещений, общежитий в муниципальную собственность, постановка жилищного фонда на кадастровый учет.

Оппозиционный депутат российской Госдумы Илья Пономарев рассказал в эфире Радио Крым.Реалии, что россияне уже не хотят вкладывать деньги в крымскую недвижимость «из-за неопределенности». По его информации, те, у кого уже есть имущество на полуострове, сейчас стараются избавиться от него.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».