Запрет на продажу «Боярышника» в Крыму продлили на два месяца

В аннексированном Крыму и соседней России продлены ограничения на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей продукции, к которой относится лосьон «Боярышник». Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Роспотребнадзора 25 января.

В ведомстве утверждают, что принятые ранее ограничения поддержали представители общественных организаций, органов исполнительной власти субъектов и граждан.

Как сообщается, Роспотребнадзор подготовил предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней, которое поддержал глава российского правительства Дмитрий Медведев.

В начале января 2017 года подконтрольный Кремлю Роспотребнадзор Крыма выявил в семи торговых точках полуострова 76,65 литра запрещенной к реализации спиртосодержащей продукции.

26 декабря 2016 года Роспотребнадзор ввел запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. 30-дневный запрет вступил в силу после того, как в российском Иркутске от отравления косметическим средством «Боярышник» погибло 77 человек. Выяснилось, что все они пили концентрат для ванн «Боярышник», в котором вместо этилового спирта был смертоносный метиловый.