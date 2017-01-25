Мастер песочной анимации Симонова создала фильм на песню Высоцкого

Мастер песочной анимации из Евпатории Ксения Симонова в честь Дня рождения Владимира Высоцкого создала фильм на его песню «Купола», сообщает пресс-служба художницы.

«Фильм, который у нас получился, был создан на песню «Купола» – очень визуальную, очень русскую, щемящую. По этой песне можно было создать множество фильмов. То, что у нас получилось, просто воплотило первое чувство, первые эмоции от песни, а эмоций и чувств гораздо больше», – сказала Симонова.

С 20 января по 20 февраля в Симферопольском художественном музее будет проходить выставка картин и видеоинсталяций художницы Ксении Симоновой.

Ксения Симонова – мастер песочной анимации, победительница телеконкурса «Україна має талант-2009», финалистка российского телеконкурса «Минута славы-2010». В 2010 году получила звание «Заслуженный художник Автономной Республики Крым», в 2013 году – «Заслуженный деятель искусств Украины».