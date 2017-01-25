Аксенов назначил нового главу Крымсельхознадзора

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового начальника Крымсельхознадзора. Им стал замруководителя ведомства Владимир Ан. Соответствующий указ опубликован на портале правительства аннексированного Крыма.

«Назначить Ана Владимира Борисовича на должность начальника Службы по земельному и фитосанитарному надзору Крыма – главного государственного инспектора по земельному и фитосанитарному надзору Крыма, освободив от должности заместителя начальника Службы по земельному и фитосанитарному надзору Крыма – заместителя главного государственного инспектора по земельному и фитосанитарному надзору Крыма», – говорится в документе.

Как сообщается, Владимир Ан родился в 1977 году в Красногвардейском районе Крыма. С августа 2014 года по июнь 2016 года работал на различных должностях в министерстве имущественных и земельных отношений Крыма. С июня 2016 года работает в Службе по земельному и фитосанитарному надзору Крыма.